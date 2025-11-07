Франко Колапинто — боевой пилот «Альпин» на сезон-2026 Формулы-1

Французская команда «Альпин» объявила, что 22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто станет боевым пилотом коллектива в сезоне-2026.

Франко будет напарником французского гонщика Пьера Гасли.

Объявление о подписании контракта на следующий сезон произошло в преддверии старта сессий Гран-при Бразилии.

Франко подписал контракт с французами после сезона-2025, в котором во второй части сезона выступал за «Уильямс», заменив Логана Сарджента. Изначально аргентинец был резервным гонщиком, а вместе с Гасли выступал Джек Дуэн. Но после шести Гран-при австралиец был заменён, и Франко стал боевым пилотом.

На данный момент на его счету 0 очков.