Франко Колапинто — боевой пилот «Альпин» на сезон-2026 Формулы-1

Французская команда «Альпин» объявила, что 22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто станет боевым пилотом коллектива в сезоне-2026.
Франко будет напарником французского гонщика Пьера Гасли.
Объявление о подписании контракта на следующий сезон произошло в преддверии старта сессий Гран-при Бразилии.
Франко подписал контракт с французами после сезона-2025, в котором во второй части сезона выступал за «Уильямс», заменив Логана Сарджента. Изначально аргентинец был резервным гонщиком, а вместе с Гасли выступал Джек Дуэн. Но после шести Гран-при австралиец был заменён, и Франко стал боевым пилотом.
На данный момент на его счету 0 очков.