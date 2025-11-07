Скидки
«Потенциал, чтобы стать топ-пилотом». Флавио Бриаторе — о продлении Франко Колапинто

Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал подписание контракта с аргентинцем Франко Колапинто на сезоне-2026.

«Я следил за прогрессом Франко на протяжении всего его пребывания в Формуле-1 и всегда верил, что у него есть все необходимые качества и потенциал, чтобы стать топ-пилотом, который может расти вместе с командой. Наше решение продолжить сотрудничество в 2026 году является чётким свидетельством нашей приверженности делу и решительной поддержки Франко в его развитии как гонщика.

Это был тяжёлый год для всей команды, и это был не самый простой сценарий для выступления, однако и Франко, и Пьер сделали всё возможное, чтобы помочь команде занять наилучшее положение в следующем сезоне. С таким составом, как Пьер и Франко, мы обладаем хорошим сочетанием опыта, скорости и таланта, которые помогут команде двигаться вперёд и, надеюсь, дадут нашим болельщикам повод для радости в следующем сезоне», — приводит слова Бриаторе пресс-служба команды.

