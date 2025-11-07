В командах Формулы-1 остались три свободных места на 2026 год

После объявления французской команды «Альпин» о контракте с Франко Колапинто на 2026 год в Формуле-1 остались только три свободных места на следующий сезон. Все они связаны с «Ред Булл»: речь идёт о вакансии напарника Макса Ферстаппена, а также о двух местах в «Рейсинг Буллз». При этом считается, что Исак Хаджар в любом случае станет пилотом одной из конюшен, а на две оставшиеся вакансии претендуют Юки Цунода, Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.

Формула-1. Составы команд на сезон-2026

«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри

«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон

«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, ???

«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс

«Хаас»: Оливер Берман, Эстебан Окон

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл

«Ауди»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Рейсинг Буллз»: ???, ???

«Альпин»: Пьер Гасли, Франко Колапинто.

«Кадиллак»: Серхио Перес, Валттери Боттас.