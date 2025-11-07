В командах Формулы-1 остались три свободных места на 2026 год

После объявления французской команды «Альпин» о контракте с Франко Колапинто на 2026 год в Формуле-1 остались только три свободных места на следующий сезон. Все они связаны с «Ред Булл»: речь идёт о вакансии напарника Макса Ферстаппена, а также о двух местах в «Рейсинг Буллз». При этом считается, что Исак Хаджар в любом случае станет пилотом одной из конюшен, а на две оставшиеся вакансии претендуют Юки Цунода, Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.
Формула-1. Составы команд на сезон-2026
«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри
«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, ???
«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс
«Хаас»: Оливер Берман, Эстебан Окон
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл
«Ауди»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето
«Рейсинг Буллз»: ???, ???
«Альпин»: Пьер Гасли, Франко Колапинто.
«Кадиллак»: Серхио Перес, Валттери Боттас.