Колапинто высказался о продлении контракта с «Альпин»

Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский гонщик Франко Колапинто высказался о продлении контракта с командой «Альпин».

«Я благодарен Флавио и всей команде за веру в меня. C момента моего дебюта в Формуле-1 я знал, что при всех обстоятельствах сохранить место в этом спорте будет непросто. Мы прошли долгий и сложный путь, и я горд возможностью снова выступать за этот коллектив в 2026 году вместе с Пьером, который был отличным напарником и человеком, у которого я продолжаю учиться.

Важно, что это заявление прозвучало здесь, в Бразилии, в этот уикенд. Я близок к своей родной стране, Аргентине, и буду участвовать в гонке, которая для меня практически как домашняя. У меня огромная поддержка здесь. Надеюсь, в следующем году после перезагрузки в Формуле-1 мы сможем дать каждому, кто болеет за нас, повод для искренней улыбки и радости. Vamos Alpine!» — приводит слова Флавио Бриаторе пресс-служба команды.

Фото
«Потенциал, чтобы стать топ-пилотом». Флавио Бриаторе — о продлении Франко Колапинто
Комментарии
