Ферстаппен рассказал, как на его карьеру влияет отцовство

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как на него влияет отцовство.

«Конечно, всё относительно меняется. Ты можешь провести хорошую или плохую гонку, можешь расстроиться из-за этого, но, когда ты возвращаешься домой и видишь, что ребёнок улыбается, что он рядом, что это твоя семья, тебе становится без разницы на произошедшее.

Если у тебя была ужасная гонка, ты думаешь: «Забудь об этом», и это важнее твоих гоночных результатов или жизни в целом», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

Напомним, девушка Ферстаппена — Келли Пике — родила ему дочь весной 2025 года.