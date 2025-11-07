Норрис — лучший в тренировке Гран-при Бразилии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 17-й

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время в первой и единственной тренировке Гран-при Бразилии. Второй результат по итогам сессии остался за его напарником Оскаром Пиастри, третьим стал пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 17-е время. Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам сессии остался на 19-й строчке.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.975.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.023.

3. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.619.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.631.

5. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.641.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.670.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.706.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.711.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.732.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.769.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.819.

12. Алекс Албон («Уильямс») +0.832.

13. Эстебан Окон («Хаас») +0.931.

14. Оливер Берман («Хаас») +0.986.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.095.

16. Франко Колапинто («Альпин») +1.185.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.393.

18. Шарль Леклер («Феррари») +1.518.

19. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.551.

20. Юки Цунода («Ред Булл») +1.788.