Норрис — лучший в тренировке Гран-при Бразилии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 17-й

Норрис — лучший в тренировке Гран-при Бразилии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 17-й
Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время в первой и единственной тренировке Гран-при Бразилии. Второй результат по итогам сессии остался за его напарником Оскаром Пиастри, третьим стал пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Свободная практика 1
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.975
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.023
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.619

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 17-е время. Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам сессии остался на 19-й строчке.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.975.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.023.
3. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.619.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.631.
5. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.641.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.670.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.706.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.711.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.732.
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.769.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.819.
12. Алекс Албон («Уильямс») +0.832.
13. Эстебан Окон («Хаас») +0.931.
14. Оливер Берман («Хаас») +0.986.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.095.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1.185.
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.393.
18. Шарль Леклер («Феррари») +1.518.
19. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.551.
20. Юки Цунода («Ред Булл») +1.788.

