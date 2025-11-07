Хэмилтон: Феттель — единственный пилот, который говорит на действительно важные темы

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе четырёхкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля за сохранение окружающей среды.

«Я всегда поддерживаю Себа. Он единственный известный мне пилот, который действительно говорит на важные темы и борется за это. Он осознаёт общую картину.

И смотрите, мы в Бразилии, где Амазонка — настоящее сердце Земли, или лёгкие Земли. И ужасно читать, сколько всего разрушается день ото дня. На следующей неделе нас ждёт большой саммит ООН. Но изменение климата остаётся актуальной темой, о которой нам всем действительно нужно знать и на которой нужно сосредоточиться. Не для нас, пожилых людей, а в большей степени для молодого поколения.

Нам предстоит это изменить. Они не виноваты, что мы всё испортили», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.