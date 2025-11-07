Скидки
Колапинто появился в паддоке Гран-при Бразилии в новой форме сборной Аргентины

Колапинто появился в паддоке Гран-при Бразилии в новой форме сборной Аргентины
Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто появился в паддоке Гран-при Бразилии в футболке национальной команды по футболу нового образца.

Напомним, в ноябре сборная Аргентины представила форму к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Домашняя форма сборной Аргентины украшена традиционными вертикальными полосками трёх оттенков светло-голубого, вдохновлёнными чемпионскими футболками 1978, 1986 и 2022 годов.

Колапинто в нынешнем сезоне остаётся единственным пилотом, которому не удалось набрать ни одного очка в личном зачёте чемпионата мира. Лидером чемпионата мира является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Сборная Аргентины представила форму к чемпионату мира 2026 года
