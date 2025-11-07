Монтойя считает, что один из пилотов «Макларена» захочет уйти из команды после 2026 года

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации в «Макларене» вокруг претендентов на титул — Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Могу сказать вам точно — один из них останется недоволен итогами этого года. Если только «Макларен» не будет доминировать в 2026 году, один из них точно захочет уйти. Тот, кто будет недоволен, захочет покинуть команду. Если Оскар выиграет титул, то Оскар останется. Если чемпионом станет Норрис, то Ландо никуда не уйдёт», — сказал Хуан Пабло Монтойя в эфире подкаста AS Colombia.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 357 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 321 очко.