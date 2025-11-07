Скидки
В районе «Интерлагоса» объявлено штормовое предупреждение

В районе города Сан-Паулу и трассы «Интерлагос», на которой в эти выходные состоится Гран-при Бразилии, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Институт метеорологии Бразилии.

Как сообщается, до позднего вечера субботы ожидаются серьёзные осадки от 50 до 100 мм/сутки, сильный ветер до 100 км/ч и град.

«Кроме того, возможны отключения электроэнергии, падение деревьев и наводнения», — гласит сообщение метеослужбы.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 357 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 321 очко.

