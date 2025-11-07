Скидки
Бортолето рассказал, как Ферстаппен за ужином отговорил его от неверной тактики на гонку

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето рассказал, как на Гран-при Мексики гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен помог ему выбрать верную стратегию на старт гонки.

«Мы отправились на совместный ужин вечером перед гонкой в Мексике, и у меня была чёткая идея в голове, что я хочу стартовать на «софте» и попытаться обогнать кого-то в первом повороте. Макс сказал мне: «Ни в коем случае так не делай! Ты прикончишь шины за пять кругов».

На следующее утро я пришёл в команду и сказал, что мы будем стартовать на «медиуме». Инженер ответил мне, что он уже четыре часа назад подготовил для меня «софт». Но я провёл некоторые разговоры», — рассказал Бортолето в эфире подкаста Pilas Pistas.

