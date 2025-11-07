Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим – напарник Норриса Оскар Пиастри.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался шестым. Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.243.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.097.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.185.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.252.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.253.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.337.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.428.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.532.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.935.
После второго сегмента выбыли:
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:09.811.
12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:09.813.
13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.852.
14. Оливер Берман («Хаас») — 1:09.923.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.946.
После первого сегмента выбыли:
16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.411.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:10.666.
18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:10.692.
19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.872.
20. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:11.120.