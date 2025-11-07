Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим – напарник Норриса Оскар Пиастри.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался шестым. Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 11-м.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.243.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.097.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.185.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.252.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.253.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.337.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.428.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.532.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.935.

После второго сегмента выбыли:

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:09.811.

12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:09.813.

13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.852.

14. Оливер Берман («Хаас») — 1:09.923.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.946.

После первого сегмента выбыли:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.411.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:10.666.

18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:10.692.

19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.872.

20. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:11.120.