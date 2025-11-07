Хэмилтона вызвали к судьям за нарушение под жёлтыми флагами в спринт-квалификации

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам за нарушение под жёлтыми флагами во время спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

Хэмилтон недостаточно замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов в концовке второго сегмента сессии. Примечательно, что появление жёлтых флагов было вызвано разворотом его напарника, Шарля Леклера.

По итогам спринт-квалификации Хэмилтон остался 11-м, поскольку бросил круг, на котором ему невольно помешал его напарник.

Напомним, победу в спринт-квалификации одержал лидер чемпионата Ландо Норрис из «Макларена». Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.