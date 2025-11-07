Ферстаппен раскрыл проблемы с машиной после шестого места в спринт-квалификации

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал шестой результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«В машине чувствовались сильные вибрации, много проблем просто с ездой — в общем, не то, чего мы хотим. Но я думаю, что нам просто не хватает сцепления. Средний сектор трассы ужасен, я просто не мог заставить машину поворачивать. В то же время я не мог по-настоящему положиться на работу задней части болида. Я бы сказал, всё довольно плохо. Вот такая ситуация.

Дождевой прогноз на субботу? Не знаю, посмотрим. Очевидно, что нам чего-то не хватает, и я не ожидаю, что вдруг на мокрой трассе поеду гораздо быстрее. Но посмотрим, как всё будет завтра», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.