Ферстаппен раскрыл проблемы с машиной после шестого места в спринт-квалификации
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал шестой результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185
«В машине чувствовались сильные вибрации, много проблем просто с ездой — в общем, не то, чего мы хотим. Но я думаю, что нам просто не хватает сцепления. Средний сектор трассы ужасен, я просто не мог заставить машину поворачивать. В то же время я не мог по-настоящему положиться на работу задней части болида. Я бы сказал, всё довольно плохо. Вот такая ситуация.
Дождевой прогноз на субботу? Не знаю, посмотрим. Очевидно, что нам чего-то не хватает, и я не ожидаю, что вдруг на мокрой трассе поеду гораздо быстрее. Но посмотрим, как всё будет завтра», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
