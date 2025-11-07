Антонелли указал на ошибку, стоившую ему поул-позишен на спринтерскую гонку

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второй результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.
«Спринт-квалификация получилась очень хорошей. В первом сегменте пришлось понервничать чуть больше, чем ожидалось, ведь мы оказались 15-ми, но ощущения от машины были хорошими, и я был уверен, что мой круг будет достаточно хорош, чтобы пройти. После этого удалось найти хороший ритм во втором и третьем сегментах.
Мой первый быстрый круг в третьем сегменте оказался очень сильным, но ошибка в 10-м повороте, вероятно, стоила поул-позишен на спринт. Впрочем, у многих других пилотов тоже были неприятные моменты, так что условия были непростыми.
Это сложная трасса, но на ней очень приятно пилотировать. Второе место — хорошая позиция для старта, и я хочу поблагодарить команду в Брэкли и Бриксуорте за то, что предоставили такую машину», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».
- 8 ноября 2025
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:30
-
00:26
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:02
- 7 ноября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:46
-
22:38
-
22:19
-
21:44
-
21:35
-
20:46
-
19:47
-
18:57
-
18:39
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:46
-
16:23
-
15:58
-
15:22
-
14:59
-
14:38
-
13:57
-
13:31
-
13:01
-
12:34