Антонелли указал на ошибку, стоившую ему поул-позишен на спринтерскую гонку

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второй результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Спринт-квалификация получилась очень хорошей. В первом сегменте пришлось понервничать чуть больше, чем ожидалось, ведь мы оказались 15-ми, но ощущения от машины были хорошими, и я был уверен, что мой круг будет достаточно хорош, чтобы пройти. После этого удалось найти хороший ритм во втором и третьем сегментах.

Мой первый быстрый круг в третьем сегменте оказался очень сильным, но ошибка в 10-м повороте, вероятно, стоила поул-позишен на спринт. Впрочем, у многих других пилотов тоже были неприятные моменты, так что условия были непростыми.

Это сложная трасса, но на ней очень приятно пилотировать. Второе место — хорошая позиция для старта, и я хочу поблагодарить команду в Брэкли и Бриксуорте за то, что предоставили такую машину», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».