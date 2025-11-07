Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Квалификация получилась намного сложнее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной. Машины «Мерседеса» оказались очень быстры на «софте». При этом всегда непросто с ходу определить, как работать с шинами «медиум», а как – с «софтом», насколько сильно можно атаковать. Однако мы сделали то, что должны были, оказались сегодня быстрее всех.

Было сложнее, чем в Мексике. Но я не совсем комфортно себя чувствовал, так что такой результат – это отлично. Посмотрим, что завтра будет с погодой. Утром ожидается дождь и сильный ветер. Однако сейчас не о чем беспокоиться. Сегодня я всем доволен. Было сложно, но мы справились», — приводит слова Норриса Sky Sports.