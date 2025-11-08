Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — об 11-м месте: команда думала, что мы окажемся намного быстрее

Хэмилтон — об 11-м месте: команда думала, что мы окажемся намного быстрее
Комментарии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 11-й результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185

«Нельзя сказать, что такой результат из-за того, что мы недостаточно пытаемся что-то сделать. Команда думала, что мы окажемся намного быстрее. Выложились по максимуму, но мы просто оказались недостаточно быстры. Я не мог сделать намного больше. Ситуация такая, какая есть.

Теперь я 11-й, так что просто нужно повеселиться при старте с такой позиции. Думаю, в такой ситуации просто надо получить удовольствие. В этом году всё у меня идёт не слишком хорошо, так что просто нужно веселиться, когда это только возможно», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Материалы по теме
Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему
Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android