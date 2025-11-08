Хэмилтон — об 11-м месте: команда думала, что мы окажемся намного быстрее

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 11-й результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Нельзя сказать, что такой результат из-за того, что мы недостаточно пытаемся что-то сделать. Команда думала, что мы окажемся намного быстрее. Выложились по максимуму, но мы просто оказались недостаточно быстры. Я не мог сделать намного больше. Ситуация такая, какая есть.

Теперь я 11-й, так что просто нужно повеселиться при старте с такой позиции. Думаю, в такой ситуации просто надо получить удовольствие. В этом году всё у меня идёт не слишком хорошо, так что просто нужно веселиться, когда это только возможно», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.