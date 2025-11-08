Стелла заявил, что Пиастри вернулся в форму. Оскар проиграл Норрису две десятые

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказал мнение, что австралийский гонщик его команды Оскар Пиастри оставил позади проблемы двух предыдущих этапов в США и Мексике и вновь выступает на должном уровне.

«Я думаю, здесь, в Бразилии, он вернулся в форму. Я уверен, что он хочет стать ещё лучше в погоне за финальной десятой. Досадно, что у него была маленькая ошибка на первой попытке в первом повороте. Оскар здесь, и я уверен, что в этот уикенд будет очень интересное соревнование», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

В спринт-квалификации Гран-при Бразилии Пиастри занял третье место, проиграв Ландо Норрису 185 тысячных секунды.