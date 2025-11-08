Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла заявил, что Пиастри вернулся в форму. Оскар проиграл Норрису две десятые

Стелла заявил, что Пиастри вернулся в форму. Оскар проиграл Норрису две десятые
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказал мнение, что австралийский гонщик его команды Оскар Пиастри оставил позади проблемы двух предыдущих этапов в США и Мексике и вновь выступает на должном уровне.

«Я думаю, здесь, в Бразилии, он вернулся в форму. Я уверен, что он хочет стать ещё лучше в погоне за финальной десятой. Досадно, что у него была маленькая ошибка на первой попытке в первом повороте. Оскар здесь, и я уверен, что в этот уикенд будет очень интересное соревнование», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

В спринт-квалификации Гран-при Бразилии Пиастри занял третье место, проиграв Ландо Норрису 185 тысячных секунды.

Материалы по теме
Норрис прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android