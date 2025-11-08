Скидки
Марко объяснил, что нужно исправить «Ред Булл» после слабой спринт-квалификации

Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал шестой результат Макса Ферстаппена в спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Четырёхкратный чемпион мира уступил обладателю поул-позишен Ландо Норрису 337 тысячных секунды.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185

«Если вы посмотрите на первый и третий сектора, то мы там в тысячных от Норриса. А вот на среднем секторе, где больше всего поворотов, у нас почти нет сцепления — это значит, что у нас недостаточно прижимной силы. Мы не смогли исправить эту проблему к спринту, но, надеюсь, с учётом полученных данных мы сможем адаптироваться и сделать машину более конкурентоспособной к основной гонке», — приводит слова Марко Sky Sports.

