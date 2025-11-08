Скидки
Шарль Леклер отреагировал на восьмое место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Напарник монегаска по «Скудерии» Льюис Хэмилтон занял 11-е место.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185

«У нас получилась непростая квалификация — начиная с первого сегмента и заканчивая третьим. Ощущения от машины были нормальными, но не было необходимой скорости. Так что есть над чем поработать, нужно внести улучшения, чтобы продвинуться вперёд. Я не думаю, что мы далеко от цели в плане настроек, так что посмотрим, как всё сложится. Мы вернёмся в спринте и попробуем изменить ситуацию», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

