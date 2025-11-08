Шарль Леклер отреагировал на восьмое место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Напарник монегаска по «Скудерии» Льюис Хэмилтон занял 11-е место.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185
«У нас получилась непростая квалификация — начиная с первого сегмента и заканчивая третьим. Ощущения от машины были нормальными, но не было необходимой скорости. Так что есть над чем поработать, нужно внести улучшения, чтобы продвинуться вперёд. Я не думаю, что мы далеко от цели в плане настроек, так что посмотрим, как всё сложится. Мы вернёмся в спринте и попробуем изменить ситуацию», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:30
-
00:26
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:02
- 7 ноября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:46
-
22:38
-
22:19
-
21:44
-
21:35
-
20:46
-
19:47
-
18:57
-
18:39
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:46
-
16:23
-
15:58
-
15:22
-
14:59
-
14:38
-
13:57
-
13:31
-
13:01
-
12:34