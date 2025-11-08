Шарль Леклер отреагировал на восьмое место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Напарник монегаска по «Скудерии» Льюис Хэмилтон занял 11-е место.

«У нас получилась непростая квалификация — начиная с первого сегмента и заканчивая третьим. Ощущения от машины были нормальными, но не было необходимой скорости. Так что есть над чем поработать, нужно внести улучшения, чтобы продвинуться вперёд. Я не думаю, что мы далеко от цели в плане настроек, так что посмотрим, как всё сложится. Мы вернёмся в спринте и попробуем изменить ситуацию», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».