«Худшее исполнение в моей жизни!» Сайнс прокомментировал 20-е место в спринт-квалификации

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о том, что в спринт-квалификации Гран-при Бразилии он занял последнее место. Сразу после завершения финального быстрого круга Сайнс по радио восликнул: «Это худшее исполнение в моей жизни!»

В комментарии для пресс-релиза «Уильямса» испанский пилот объяснил, с какими проблемами он столкнулся в первом сегменте.

«Мы просто не отработали спринт-квалификацию хорошо. Моя первая попытка получилась беспорядочной из-за трафика и проблем с прогревом резины. Однако вторая попытка сделала нашу жизнь ещё сложнее — я еле успел пойти на быстрый круг. В итоге я завершил эту сессию, не зная, каков предел возможностей машины — это неидеально. Но если посмотреть на первую практику, я знаю, что ещё есть запас. Так что мы извлечём выводы и, надеюсь, завтра отработаем лучше», — заявил Сайнс.