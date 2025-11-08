Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Худшее исполнение в моей жизни!» Сайнс прокомментировал 20-е место в спринт-квалификации

«Худшее исполнение в моей жизни!» Сайнс прокомментировал 20-е место в спринт-квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о том, что в спринт-квалификации Гран-при Бразилии он занял последнее место. Сразу после завершения финального быстрого круга Сайнс по радио восликнул: «Это худшее исполнение в моей жизни!»

В комментарии для пресс-релиза «Уильямса» испанский пилот объяснил, с какими проблемами он столкнулся в первом сегменте.

«Мы просто не отработали спринт-квалификацию хорошо. Моя первая попытка получилась беспорядочной из-за трафика и проблем с прогревом резины. Однако вторая попытка сделала нашу жизнь ещё сложнее — я еле успел пойти на быстрый круг. В итоге я завершил эту сессию, не зная, каков предел возможностей машины — это неидеально. Но если посмотреть на первую практику, я знаю, что ещё есть запас. Так что мы извлечём выводы и, надеюсь, завтра отработаем лучше», — заявил Сайнс.

Материалы по теме
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android