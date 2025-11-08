Фернандо Алонсо высказался о пятом месте в спринт-квалификации
Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о пятом результате в спринт-квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185
«Отличные ощущения от возвращения на «Интерлагос». Эта трасса всегда была для меня особенной. Ощущения от машины были хорошими уже в первой тренировке, а попадание в третий сегмент и его завершение на пятой позиции — сильный результат. Сегодняшний день стал хорошим импульсом для команды, позитивным способом начать уикенд. Надеюсь, мы сможем сохранить завтра этот уровень производительности, но ты никогда не знаешь, что может здесь произойти», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
