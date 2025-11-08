Фернандо Алонсо высказался о пятом месте в спринт-квалификации

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о пятом результате в спринт-квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Отличные ощущения от возвращения на «Интерлагос». Эта трасса всегда была для меня особенной. Ощущения от машины были хорошими уже в первой тренировке, а попадание в третий сегмент и его завершение на пятой позиции — сильный результат. Сегодняшний день стал хорошим импульсом для команды, позитивным способом начать уикенд. Надеюсь, мы сможем сохранить завтра этот уровень производительности, но ты никогда не знаешь, что может здесь произойти», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».