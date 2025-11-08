Судьи вынесли вердикт по нарушению Хэмилтона под жёлтыми флагами

Стюарды Гран-при Бразилии вынесли предупреждение семикратному чемпиону мира, пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону за нарушение в зоне действия режима двойных жёлтых флагов во время второго сегмента спринт-квалификации.

В своём решении судьи отметили, что Хэмилтон мог не видеть индикации двойных жёлтых флагов, а потому, в соответствии с прежними решениями в аналогичной ситуации, стюарды решили ограничиться предупреждением. Вместе с тем судьи отметили, что Льюис недостаточно сбросил скорость, продолжая «нерешительно» давить на педаль газа, когда проезжал мимо стоящей машины Леклера.

Таким образом, британец избежал прямого наказания. Это предупреждение стало для Хэмилтона первым за сезон. Примечательно, что появление жёлтых флагов было вызвано разворотом его напарника, Шарля Леклера. По итогам спринт-квалификации Хэмилтон остался 11-м, поскольку все равно не улучшил на круге, на котором ему невольно помешал его напарник.

Напомним, победу в спринт-квалификации одержал лидер чемпионата Ландо Норрис из «Макларена». Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.