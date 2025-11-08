Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Судьи вынесли вердикт по нарушению Хэмилтона под жёлтыми флагами

Судьи вынесли вердикт по нарушению Хэмилтона под жёлтыми флагами
Аудио-версия:
Комментарии

Стюарды Гран-при Бразилии вынесли предупреждение семикратному чемпиону мира, пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону за нарушение в зоне действия режима двойных жёлтых флагов во время второго сегмента спринт-квалификации.

В своём решении судьи отметили, что Хэмилтон мог не видеть индикации двойных жёлтых флагов, а потому, в соответствии с прежними решениями в аналогичной ситуации, стюарды решили ограничиться предупреждением. Вместе с тем судьи отметили, что Льюис недостаточно сбросил скорость, продолжая «нерешительно» давить на педаль газа, когда проезжал мимо стоящей машины Леклера.

Таким образом, британец избежал прямого наказания. Это предупреждение стало для Хэмилтона первым за сезон. Примечательно, что появление жёлтых флагов было вызвано разворотом его напарника, Шарля Леклера. По итогам спринт-квалификации Хэмилтон остался 11-м, поскольку все равно не улучшил на круге, на котором ему невольно помешал его напарник.

Напомним, победу в спринт-квалификации одержал лидер чемпионата Ландо Норрис из «Макларена». Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Материалы по теме
Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему
Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android