Пиастри прокомментировал третье место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Шины «софт» работали иначе, чем я ожидал. На первом быстром круге меня несколько раз сорвало, так что круг вышел неоптимальным. Обидно, что так получилось, но в целом я на трассе сегодня чувствовал себя увереннее, чем в последних гонках.

Тренировка прошла хорошо. К спринт-квалификации мы изменили настройки, так что в ней потребовалось время, чтобы привыкнуть к машине. Но в целом я вполне доволен. Конечно, хотелось добиться большего, однако мы способны бороться за самые высокие позиции. Суббота обещает получиться интересной. Посмотрим, какой будет погода. Я постараюсь воспользоваться всеми возможностями, которые у меня появятся», — приводит слова Пиастри Sky Sports.