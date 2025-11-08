Скидки
Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Бразилии Формулы-1

После решения судей Гран-при Бразилии Формулы-1 не наказывать пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона реальным штрафом за неснижение скорости под жёлтыми флагами была опубликована предварительная стартовая решётка спринтерской гонки.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
8. Шарль Леклер («Феррари»)
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
11. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Оливер Берман («Хаас»)
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
18. Юки Цунода («Ред Булл»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Карлос Сайнс («Уильямс»).

