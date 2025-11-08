Цунода — о вылете в SQ1 на Гран-при Бразилии: ситуация загадочная

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода остался в недоумении после вылета в первом сегменте спринтерской квалификации (SQ1) Гран-при Бразилии. Японец заявил, что не связывает это со своим сходом на тренировке и не понимает, почему потерял темп.

«Сход не помог, но, с другой стороны, моя работа в первой практике была вполне нормальной. Я успел сделать достаточно кругов как на короткой, так и на длинной дистанции. А в квалификации круг был более-менее сносным. Я имею в виду свою часть работы. Так что ситуация загадочная.

Если честно, не хватало сцепления с трассой в целом. Но когда смотришь на сам круг, я не могу понять, почему я вдруг так сильно сбавил», — приводит слова Цуноды портал GP Blog.

Цунода показал 18-й результат в спринтерской квалификации, опередив только Эстебана Окона и Карлоса Сайнса.