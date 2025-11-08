Флавио Бриаторе обозначил, на какое место «Альпин» хочет претендовать в сезоне-2026 Ф-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о цели команды на сезон-2026 Формулы-1.

«В последние несколько лет в «Альпин» не было стабильности. Сейчас нам нужно сохранить её. Команда растёт, приходит много новых инженеров. Мы наняли очень хорошую группу инженеров, и теперь мало-помалу они начинают прибывать, потому что отпуск по уходу за садом обычно длится шесть месяцев.

Мы настраиваем команду на следующий сезон. У нас будут отличные двигатель и коробка передач «Мерседеса». Я уверен, что следующий сезон будет удачным для команды и мы предоставим нашим гонщикам подходящую машину для участия в соревнованиях. Мы делаем всё, что в наших силах, и моя цель — занять шестое место [в следующем году]», — приводит слова Бриаторе пресс-служба Формулы-1.