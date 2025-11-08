Скидки
«Другой человек». Флавио Бриаторе — о прогрессе Франко Колапинто

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о гонщике команды Формулы-1 Франко Колапинто.

«Что сложно для всех этих молодых ребят, так это то, что они попадают в среду Формулы-1, где на них оказывается большое давление со стороны спонсоров, команды и так далее. К сожалению, у нас не очень эффективная машина. Управлять ею сложно. Я думаю, что вначале Франко немного растерялся и ему потребовалось три или четыре гонки, чтобы начать показывать более качественные выступления. Если вы посмотрите на Франко в начале своих выступлений за нас, а затем на него нынешнего, то он — другой человек.

Он гораздо увереннее в себе, гораздо больше внимания уделяет работе с инженерами и делает всё, чтобы выступать достойно. Он тратит много времени на то, чтобы лучше разобраться в машине. В последних двух или трёх гонках результаты команды по-прежнему оставляли желать лучшего, но Франко выступил очень хорошо», — приводит слова Бриаторе пресс-служба Формулы-1.

