Брандл — о шансах Ферстаппена на титул: может сделать что-то особенное именно в Бразилии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл высказался о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») на титул в сезоне-2025 после шестого времени в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Он должен оказать давление на двух пилотов «Макларена». Думаю, у «Макларена» сейчас перевес. Два против одного, отрыв в 30 с лишним очков. Максу предстоит серьёзная работа. Так что если «Макларен» проведёт чистые гонки, без ошибок на пит-стопах и с хорошей надёжностью, то Максу придётся показать что-то действительно особенное, мягко говоря. И он вполне может сделать что-то особенное именно здесь [в Бразилии].

Пока что, на мой взгляд, преимущество всё ещё у «Макларена» в этой борьбе. Но «Интерлагос» — странное место. Если Максу удастся сократить разрыв и поселиться в их головах, тогда всё возможно в оставшейся части чемпионата», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.