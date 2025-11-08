Цунода признался, что не участвует в разработке машины «Ред Булл» на 2026 год

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода заявил, что практически не вовлечён в работу над проектом команды на 2026 год, в отличие от своего напарника Макса Ферстаппена. Причиной тому является неопределённость его положения в команде.

«Я бы сказал, что моя вовлечённость несравнима с Максом. Я просто полностью сосредоточен на текущем годе, и всё. Мне нужно максимизировать результат на каждом этапе», — приводит слова Цуноды Motorsport Week.

Контракт Макса Ферстаппена в «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, но пока не решено, кто будет выступать вместе с ним.

Сейчас Юки располагается на 17-й строчке личного зачёта и принёс команде только 28 баллов.