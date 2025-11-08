Марко сказал, при каком условии Ферстаппен попадёт в топ-3 в спринте ГП Бразилии Ф-1

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко порассуждал о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена попасть в топ-3 спринтерской гонки на Гран-при Бразилии после шестого места в спринт-квалификации.

«У Макса будет надежда. Он должен что-то изменить. Топ-3? Должен пойти дождь, иначе шансов нет», — сказал Марко в эфире Sky Sports.

Поул в спринт-квалификации завоевал лидер сезона Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Второе время показал дебютант 2025-го Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Третья позиция досталась напарнику Норриса — Оскару Пиастри. Четвёртый — Джордж Расселл («Мерседес»), пятый — Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).