Марко сказал, при каком условии Ферстаппен попадёт в топ-3 в спринте ГП Бразилии Ф-1

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко порассуждал о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена попасть в топ-3 спринтерской гонки на Гран-при Бразилии после шестого места в спринт-квалификации.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185

«У Макса будет надежда. Он должен что-то изменить. Топ-3? Должен пойти дождь, иначе шансов нет», — сказал Марко в эфире Sky Sports.

Поул в спринт-квалификации завоевал лидер сезона Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Второе время показал дебютант 2025-го Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Третья позиция досталась напарнику Норриса — Оскару Пиастри. Четвёртый — Джордж Расселл («Мерседес»), пятый — Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

