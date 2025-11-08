Скидки
Алли Оуэнс объявила о возвращении в гонки после 9 лет отсутствия и раскритиковала NASCAR

Бывшая гонщица Алли Оуэнс опубликовала открытое письмо в социальных сетях, в котором объявила о возвращении в автоспорт в серии ARCA на трассе в Дейтоне. В своём обращении она раскритиковала руководство NASCAR, заявив, что в начале карьеры ей дали понять, что она не соответствует имиджу серии.

«В моей карьере был период, когда мне прямо или косвенно говорили, что я не соответствую тому образу, который хотела создать NASCAR. Я была подростком с выдержкой, решительностью и опытом физической работы. Я происходила не из богатой или известной семьи. Это результат тяжёлой работы, семьи и того сообщества, которое раньше заполняло трибуны каждые выходные», — значится в письме.

