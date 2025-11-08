Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бриаторе объяснил, почему Колапинто — идеальный напарник для Гасли

Бриаторе объяснил, почему Колапинто — идеальный напарник для Гасли
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе объяснил, почему продление контракта с Франко Колапинто правильный шаг для французской команды Формулы-1.

«У Франко с Пьером очень хорошие отношения. Теперь у нас два подтверждённых пилота. Франко чувствует себя частью команды. Он один из двух боевых пилотов «Альпин». Раньше у нас был один пилот, и всё лежало на плечах Пьера. Теперь мы разделили нагрузку. Теперь нагрузка на Пьере и Франко. Франко хорошо справляется с этим.

Я провёл много времени с Франко и заметил, что он изменился, стал более зрелым за последние несколько месяцев. Он разговаривает со мной по-другому, с большей ответственностью. Он действительно удивил меня. В начале многие в команде сомневались в его уровне, но я продолжал верить в него, и теперь все считают, что Франко — отличное приобретение и идеальный напарник для Пьера.

Если посмотреть на последние гонки — постучу по дереву — никаких аварий, едет очень уверенно, всего в двух десятых от Пьера, то вверх, то вниз. А я считаю Пьера одним из шести лучших пилотов Формулы-1. Моя задача — обеспечить для Пьера и Франко правильную машину на следующий сезон», — приводит слова Бриаторе пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
«Другой человек». Флавио Бриаторе — о прогрессе Франко Колапинто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android