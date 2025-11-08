Бриаторе объяснил, почему Колапинто — идеальный напарник для Гасли

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе объяснил, почему продление контракта с Франко Колапинто правильный шаг для французской команды Формулы-1.

«У Франко с Пьером очень хорошие отношения. Теперь у нас два подтверждённых пилота. Франко чувствует себя частью команды. Он один из двух боевых пилотов «Альпин». Раньше у нас был один пилот, и всё лежало на плечах Пьера. Теперь мы разделили нагрузку. Теперь нагрузка на Пьере и Франко. Франко хорошо справляется с этим.

Я провёл много времени с Франко и заметил, что он изменился, стал более зрелым за последние несколько месяцев. Он разговаривает со мной по-другому, с большей ответственностью. Он действительно удивил меня. В начале многие в команде сомневались в его уровне, но я продолжал верить в него, и теперь все считают, что Франко — отличное приобретение и идеальный напарник для Пьера.

Если посмотреть на последние гонки — постучу по дереву — никаких аварий, едет очень уверенно, всего в двух десятых от Пьера, то вверх, то вниз. А я считаю Пьера одним из шести лучших пилотов Формулы-1. Моя задача — обеспечить для Пьера и Франко правильную машину на следующий сезон», — приводит слова Бриаторе пресс-служба Формулы-1.