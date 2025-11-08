Алонсо — о перспективах «Астон Мартин» на уикенд: не думаю, что мы станем быстрее

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо скептически оценил перспективы команды перед Гран-при Бразилии, несмотря на успешное выступление в спринтерской квалификации. Испанец занял пятое место, а его напарник Лэнс Стролл стал седьмым.

«Мы не были сверх конкурентоспособны последние месяцы. Не думаю, что в Бразилии мы волшебным образом станем быстрее. Реально доступные позиции — только девятая и десятая. Посмотрим, получится ли побороться за них.

Но мне всегда приятно возвращаться в Бразилию. Девять раз стоял на подиуме — это моя лучшая трасса по результатам», — передаёт слова Алонсо Racing News 365.

«Астон Мартин» в настоящий момент занимает седьмое место в Кубке конструкторов, набрав на три очка меньше «Рейсинг Буллз». В прошлом сезоне команда финишировала пятой.