Алонсо — о перспективах «Астон Мартин» на уикенд: не думаю, что мы станем быстрее

Алонсо — о перспективах «Астон Мартин» на уикенд: не думаю, что мы станем быстрее
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо скептически оценил перспективы команды перед Гран-при Бразилии, несмотря на успешное выступление в спринтерской квалификации. Испанец занял пятое место, а его напарник Лэнс Стролл стал седьмым.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185

«Мы не были сверх конкурентоспособны последние месяцы. Не думаю, что в Бразилии мы волшебным образом станем быстрее. Реально доступные позиции — только девятая и десятая. Посмотрим, получится ли побороться за них.

Но мне всегда приятно возвращаться в Бразилию. Девять раз стоял на подиуме — это моя лучшая трасса по результатам», — передаёт слова Алонсо Racing News 365.

«Астон Мартин» в настоящий момент занимает седьмое место в Кубке конструкторов, набрав на три очка меньше «Рейсинг Буллз». В прошлом сезоне команда финишировала пятой.

Комментарии
