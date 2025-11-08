Скидки
Ураган, угрожающий Гран-при Бразилии Формулы-1, унёс жизни пяти человек

Мощный ураган, приближающийся к трассе «Интерлагос», где в эти выходные должен пройти 21-й этап Формулы-1 — Гран-при Бразилии, уже унёс жизни пяти человек в бразильском штате Парана. Ещё 432 человека пострадали в результате разгула стихии. Об этом сообщает CNN Brasil.

Торнадо был классифицирован как F2 (180-250 км/ч), но метеорологи не исключают, что в некоторых районах скорость ветра достигала 250 км/ч, что соответствует категории F3. Циклон также зафиксирован в штатах Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Сан-Паулу, где расположена трасса «Интерлагос», с порывами ветра более 100 км/ч.

Напомним, в прошлом году квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу. Гоночная дирекция несколько раз откладывала начало заездов, но в итоге перенесла квалификацию на утро воскресенья.

