Ожье на первом месте в третий день Ралли Японии WRC, Рованперя — 7-й. Грязин — 2-й в WRC2
Поделиться
В субботу, 8 ноября, в городе Тойота, являющемся центральным в префектуре Айти, завершился третий день 13-го и предпоследнего этапа сезона-2025 WRC Ралли Японии.
WRC 2025. Этап 13, Тойота, Япония
Ралли Японии. Общий зачёт
08 ноября 2025, суббота. 11:36 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
2:32:55.0
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+6.5
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+23.6
Лучшее время показал 41-летний француз Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время продемонстрировал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).
Россиянин Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занимает 10-ю строчку в общем зачёте и вторую в классе WRC2.
WRC. Ралли Японии. Третий день
- Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 02:32:55.0.
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +06.5.
- Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +23.6.
- Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +45.4.
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +02:34.5.
- Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +04:39.6.
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +06:27.9.
- Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +06:40.6.
- Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +07:54.9.
- Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +08:21.8.
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
14:34
-
14:22
-
14:19
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:28
-
12:00
-
11:53
-
10:56
-
10:51
-
09:54
-
09:33
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:30
-
00:26
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:02
- 7 ноября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:46
-
22:38
-
22:19
-
21:44
-
21:35
-
20:46
-
19:47
-
18:57
-
18:39
-
17:20
-
17:14