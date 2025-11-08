Скидки
Ожье на первом месте в третий день Ралли Японии WRC, Рованперя — 7-й. Грязин — 2-й в WRC2

В субботу, 8 ноября, в городе Тойота, являющемся центральным в префектуре Айти, завершился третий день 13-го и предпоследнего этапа сезона-2025 WRC Ралли Японии.

WRC 2025. Этап 13, Тойота, Япония
Ралли Японии. Общий зачёт
08 ноября 2025, суббота. 11:36 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
2:32:55.0
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+6.5
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+23.6

Лучшее время показал 41-летний француз Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время продемонстрировал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).

Россиянин Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занимает 10-ю строчку в общем зачёте и вторую в классе WRC2.

WRC. Ралли Японии. Третий день

  1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 02:32:55.0.
  2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +06.5.
  3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +23.6.
  4. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +45.4.
  5. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +02:34.5.
  6. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +04:39.6.
  7. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +06:27.9.
  8. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +06:40.6.
  9. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +07:54.9.
  10. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +08:21.8.
