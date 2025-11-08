«Предпочёл бы понаблюдать со стороны». Макс Ферстаппен — о проблемах с темпом «Ред Булл»

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о проблемах болида RB21 после шестого места в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Из этого трудно сделать какие-то выводы. Честно говоря, я бы сам предпочёл просто понаблюдать со стороны! Во время спринт-уикендов все часто работают по разным программам или используют разные шины. Но с самого начала ощущения были не те, что я хотел. То же самое было и в Мексике.

Машина сейчас плохо работает. Она не реагирует так, как я хочу, когда поворачиваю руль. Я не могу нормально тормозить — и в этом основная проблема. Нужно понять, что именно идёт не так, начиная с Мексики. Думаю, дело может быть в некоторых деталях болида. Мы всегда стараемся что-то улучшить, но, возможно, за последние два уикенда сделали не всё правильно. Конечно, я не могу рассказывать все подробности, ведь в команде идёт большая работа за кулисами. Нам нужно проанализировать всё и понять, что действительно работало — возможно, стоит вернуться к этим решениям», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.