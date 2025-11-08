Скидки
MotoGP — Гран-при Португалии — результаты квалификации

Бедзекки взял четвёртый поул в сезоне на ГП Португалии, Акоста — 2-й, Куартараро — 3-й
В субботу, 8 ноября, в Портиумау состоялась квалификация 21-го и предпоследнего этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Португалии. Поул завоевал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе время показал испанец Педро Акоста («КТМ»). Третий результат у французского представителя «Ямахи» Фабио Куартараро.

Для Бедзекки этот поул стал четвёртым в сезоне-2025. Действующий вице-чемпион Алекс Маркес («Дукати») упал на заключительной попытке и не смог улучшить время.

MotoGP 2025. Этап 21, Портимау, Португалия
Гран-при Португалии. Квалификация 2
08 ноября 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
1:37.556
2
Педро Акоста
KTM
+0.150
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+0.304

MotoGP. Гран-при Португалии. Квалификация

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:37.556.
2. Педро Акоста («КТМ») +0.150.
3. Фабио Куртараро («Ямаха») +0.304.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.379.
5. Алекс Маркес («Дукати») +0.431.
6. Жоанн Зарко («Хонда») +0.503.
7. Жоан Мир («Хонда») +0.621.
8. Джек Миллер («Дукати») +0.661.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.869.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +0.893.

Материалы по теме
«Хонда» рискует потерять льготы для аутсайдеров в MotoGP после прогресса в сезоне-2025
