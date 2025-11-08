Брандл: пилоты «Макларена» не могут тратить умственную энергию даже на мысли о Ферстаппене

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл посоветовал гонщикам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри не зацикливаться на проблемах Макса Ферстаппена перед спринтом в Бразилии, несмотря на возможный дождь.

Четырёхкратный чемпион мира стартует лишь шестым после проблем с балансом машины в спринт-квалификации. Однако Брандл отметил, что в дождевых условиях Ферстаппен особенно опасен.

«Я бы сказал, что «Макларен» в целом будет рад видеть, как Ферстаппен жалуется на машину и борется с управлением. Но гонщики достигли той стадии сезона, когда они не могут тратить умственную энергию даже на мысли об этом.

Мы знаем, что Макс — гений. У него больше уверенности, чем у кого-либо, особенно при обгонах. Но кто знает, что произойдёт?

Для гонщиков это просто прямые, левые и правые повороты. Погода будет такой, какой она будет. Они должны делать то, чему учились всю жизнь, — вести гоночный автомобиль. Если в голове будут какие-то другие мысли, вы не сможете угадать, что произойдёт», — цитирует Брандла Racing News 365.