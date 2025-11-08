Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл: пилоты «Макларена» не могут тратить умственную энергию даже на мысли о Ферстаппене

Брандл: пилоты «Макларена» не могут тратить умственную энергию даже на мысли о Ферстаппене
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл посоветовал гонщикам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри не зацикливаться на проблемах Макса Ферстаппена перед спринтом в Бразилии, несмотря на возможный дождь.

Четырёхкратный чемпион мира стартует лишь шестым после проблем с балансом машины в спринт-квалификации. Однако Брандл отметил, что в дождевых условиях Ферстаппен особенно опасен.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
07 ноября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.243
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.097
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.185

«Я бы сказал, что «Макларен» в целом будет рад видеть, как Ферстаппен жалуется на машину и борется с управлением. Но гонщики достигли той стадии сезона, когда они не могут тратить умственную энергию даже на мысли об этом.

Мы знаем, что Макс — гений. У него больше уверенности, чем у кого-либо, особенно при обгонах. Но кто знает, что произойдёт?

Для гонщиков это просто прямые, левые и правые повороты. Погода будет такой, какой она будет. Они должны делать то, чему учились всю жизнь, — вести гоночный автомобиль. Если в голове будут какие-то другие мысли, вы не сможете угадать, что произойдёт», — цитирует Брандла Racing News 365.

Материалы по теме
Брандл — о шансах Ферстаппена на титул: может сделать что-то особенное именно в Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android