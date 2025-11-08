Карлос Сайнс начнёт спринт Гран-при Бразилии Формулы-1 с пит-лейна

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

31-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», начнёт спринт 21-го этапа Гран-при Бразилии с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

После 20-го — последнего — места в спринт-квалификации в режиме закрытого парка на болиде испанца были изменены настройки, что по регламенту перемещает его на начало заезда на пит-лейн.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.243.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.097.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.185.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.252.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.253.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.337.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.428.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.532.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.935.