Карлос Сайнс начнёт спринт Гран-при Бразилии Формулы-1 с пит-лейна

Карлос Сайнс начнёт спринт Гран-при Бразилии Формулы-1 с пит-лейна
31-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», начнёт спринт 21-го этапа Гран-при Бразилии с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

После 20-го — последнего — места в спринт-квалификации в режиме закрытого парка на болиде испанца были изменены настройки, что по регламенту перемещает его на начало заезда на пит-лейн.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.243.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.097.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.185.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.252.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.253.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.337.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.428.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.532.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.935.

