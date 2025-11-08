Финальная стартовая решётка спринта Гран-при Бразилии Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала финальный вариант стартовой решётки к предстоящему спринту Гран-при Бразилии Формулы-1.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт. Стартовая решётка
1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
8. Шарль Леклер («Феррари»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
11. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
12. Алекс Албон («Уильямс»).
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
Юки Цунода («Ред Булл») — с пит-лейна.
Карлос Сайнс («Уильямс») — с пит-лейна.