Юки Цунода стартует с пит-лейна в спринте Гран-при Бразилии Формулы-1

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода начнёт спринт 21-го этапа Гран-при Бразилии с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Такое решение федерация вынесла после изменений настроек и установки заднего антикрыла другой спецификации в болиде Цуноды. С такими же последствиями столкнулся и испанский пилот «Уильмса» Карлос Сайнс, когда в режиме закрытого парка на его болиде были изменены настройки.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
8. Шарль Леклер («Феррари»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
11. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
12. Алекс Албон («Уильямс»).
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
Юки Цунода («Ред Булл») — с пит-лейна.
Карлос Сайнс («Уильямс») — с пит-лейна.

