Макс Ферстаппен ответил, поможет ли ему дождь победить на ГП Бразилии Ф-1, как и год назад

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, помогут ли ему победить переменчивые погодные условия на Гран-при Бразилии.

«Поможет ли мне дождь? Нет, если честно, сейчас особо ни на что не надеюсь — ни на сухую, ни на дождевую погоду, ни на ветер, ни на температуру: 30 градусов, 15 — всё равно. Пока я просто не думаю об этом вообще», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

В квалификации к спринту нидерландец показал шестое время. Лидер личного зачёта Ландо Норрис из «Макларена» завоевал поул. Дебютант 2025-го Андреа Кими Антонелли («Мерседес») стал вторым, а Оскар Пиастри («Макларен») — третьим.

