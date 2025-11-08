Пиастри сошёл в спринте Гран-при Бразилии, заезд остановлен красным флагом
В эти минуты в Сан-Паулу проходит спринтерская гонка Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Гонка после семи кругов из 24 была остановлена красным флагом после сразу трёх аварий.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318
В третьем повороте сначала ошибку допустил пилот «Макларена» Оскар Пиастри, задев влажный поребрик, а затем такие же ошибки в этом же месте допустили гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг и пилот «Альпин» Франко Колапинто.
Дирекция гонки приняла решение остановить соревнования красным флагом. На момент остановки лидером заезда является пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим — его напарник Джордж Расселл.
