Антонелли — об аварии Пиастри: Норрис задел бордюр, на траектории оказалось много воды

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением, что могло стать причиной аварий в третьем повороте спринтерской гонки Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Гонка после семи кругов из 24 была остановлена красным флагом после сразу трёх аварий.
«Норрис задел бордюр, на траектории оказалось много воды», — сказал по радио Антонелли.
Напомним, в третьем повороте произошло сразу три аварии, которые не зависели друг от друга. Сначала машину разбил пилот «Макларена» Оскар Пиастри, задев влажный поребрик, а затем такие же ошибки в этом же месте допустили гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг и пилот «Альпин» Франко Колапинто.
Дирекция гонки приняла решение остановить гонку красным флагом. На момент остановки лидером заезда является пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим — его напарник Джордж Расселл.
- 8 ноября 2025
-
18:01
-
17:31
-
17:18
-
16:25
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:35
-
14:34
-
14:22
-
14:19
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:28
-
12:00
-
11:53
-
10:56
-
10:51
-
09:54
-
09:33
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:30
-
00:26
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:02
- 7 ноября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:46