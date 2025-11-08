Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии, Антонелли — второй, Пиастри сошёл

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии. Вторым к финишу пришёл итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим к финишу пришёл его напарник Джордж Расселл.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал на четвёртой позиции, семикратный чемпиона мира из «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу седьмым.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.845
3. Джордж Расселл («Мерседес») +2.318
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.423
5. Шарль Леклер («Феррари») +16.483
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +18.306
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +18.603
8. Пьер Гасли («Альпин») +19.366
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.933
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +29.548
11. Эстебан Окон («Хаас») +31.000
12. Оливер Берман («Хаас») +31.334
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +38.090
14. Юки Цунода («Ред Булл») +38.462
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +38.951
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +42.349
17. Алекс Албон («Уильямс») +55.456
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг
19. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.
20. Франко Колапинто («Альпин») — сход.