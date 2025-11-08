Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии, Антонелли — второй, Пиастри сошёл

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии. Вторым к финишу пришёл итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим к финишу пришёл его напарник Джордж Расселл.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал на четвёртой позиции, семикратный чемпиона мира из «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу седьмым.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.845

3. Джордж Расселл («Мерседес») +2.318

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.423

5. Шарль Леклер («Феррари») +16.483

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +18.306

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +18.603

8. Пьер Гасли («Альпин») +19.366

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.933

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +29.548

11. Эстебан Окон («Хаас») +31.000

12. Оливер Берман («Хаас») +31.334

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +38.090

14. Юки Цунода («Ред Булл») +38.462

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +38.951

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +42.349

17. Алекс Албон («Уильямс») +55.456

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг

19. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.

20. Франко Колапинто («Альпин») — сход.