На машине Бортолето сломалась рулевая колонка после аварии в спринте Гран-при Бразилии

Пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето попал в серьёзную аварию перед финишем спринта Гран-при Бразилии. Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену.

От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка. Участие Бортолето в сегодняшней квалификации к основной гонке оказалось под вопросом — механикам необходимо собрать болид практически заново за оставшиеся до неё два с половиной часа.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.845.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +2.318.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.423.

5. Шарль Леклер («Феррари») +16.483.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +18.306.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +18.603.

8. Пьер Гасли («Альпин») +19.366.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.933.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +29.548.

11. Эстебан Окон («Хаас») +31.000.

12. Оливер Берман («Хаас») +31.334.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +38.090.

14. Юки Цунода («Ред Булл») +38.462.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +38.951.

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +42.349.

17. Алекс Албон («Уильямс») +55.456.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

19. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.

20. Франко Колапинто («Альпин») — сход.