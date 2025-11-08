Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На машине Бортолето сломалась рулевая колонка после аварии в спринте Гран-при Бразилии

На машине Бортолето сломалась рулевая колонка после аварии в спринте Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето попал в серьёзную аварию перед финишем спринта Гран-при Бразилии. Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену.

От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка. Участие Бортолето в сегодняшней квалификации к основной гонке оказалось под вопросом — механикам необходимо собрать болид практически заново за оставшиеся до неё два с половиной часа.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.845.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +2.318.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.423.
5. Шарль Леклер («Феррари») +16.483.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +18.306.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +18.603.
8. Пьер Гасли («Альпин») +19.366.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.933.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +29.548.
11. Эстебан Окон («Хаас») +31.000.
12. Оливер Берман («Хаас») +31.334.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +38.090.
14. Юки Цунода («Ред Булл») +38.462.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +38.951.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +42.349.
17. Алекс Албон («Уильямс») +55.456.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
19. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.
20. Франко Колапинто («Альпин») — сход.

Материалы по теме
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android