Общий зачёт Формулы-1: Норрис оторвался от Пиастри на девять очков, Ферстаппен уступает 39

Победа в спринтерской гонке Гран-при Бразилии вкупе с аварией напарника по команде Оскара Пиастри помогла британцу Ландо Норрису увеличить отрыв в личном зачёте Формулы-1. Теперь британец опережает австралийца на девять очков, а занимающего третью позицию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — на 39.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 365 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 356.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 326.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 264.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 214.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 104.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 40.