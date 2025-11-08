Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Общий зачёт Формулы-1: Норрис оторвался от Пиастри на девять очков, Ферстаппен уступает 39

Общий зачёт Формулы-1: Норрис оторвался от Пиастри на девять очков, Ферстаппен уступает 39
Аудио-версия:
Комментарии

Победа в спринтерской гонке Гран-при Бразилии вкупе с аварией напарника по команде Оскара Пиастри помогла британцу Ландо Норрису увеличить отрыв в личном зачёте Формулы-1. Теперь британец опережает австралийца на девять очков, а занимающего третью позицию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — на 39.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 365 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 356.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 326.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 264.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 214.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 104.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 40.

Материалы по теме
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android