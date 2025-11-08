Норрис прокомментировал победу в спринте Гран-при Бразилии
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318
«Было тяжело. Победа в такой гонке становится ещё ценнее! Кими, преследуя меня, точно не облегчил мне жизнь. Это одна из тех гонок, где нужно атаковать, потому что знаешь, что гонщик позади тоже будет атаковать.
Было сложно! С учётом ветра и износа шин было сложно. Гонка не из лёгких, но в Бразилии они всегда сложные. «Мерседесы» были быстры. Ожидал, что мы будем выглядеть немного лучше, но в итоге не вышло. Не знаю, связано это с шинами. Или просто в «Мерседесе» очень хорошо выполнили свою работу», — приводит слова Норриса Sky Sports.
