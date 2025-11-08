Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Португалии, Акоста — второй

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 8 ноября, в Портимау завершилась спринтерская гонка 21-го этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Малайзии, победу в которой одержал вице-чемпион этого сезона Алекс Маркес («Дукати»). Второе время показал его соотечественник из Испании Педро Акоста («КТМ»). Третьим стал итальянец Марко Бедзекки из «Априлии».

MotoGP. Гран-при Португалии. Спринтерская гонка

1. Алекс Маркес («Дукати») — 12 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +0.120.

3. Марко Бедзекки («Априлия») +0.637.

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +5.276.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.088.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +8.864.

7. Жоанн Зарко («Хонда») +8.886.

8. Франческо Баньяя («Дукати») +8.898.

9. Брэд Биндер («КТМ») +9.052.

10. Поль Эспаргаро («КТМ») +10.121.