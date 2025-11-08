Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Португалии, Акоста — второй
В субботу, 8 ноября, в Портимау завершилась спринтерская гонка 21-го этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Малайзии, победу в которой одержал вице-чемпион этого сезона Алекс Маркес («Дукати»). Второе время показал его соотечественник из Испании Педро Акоста («КТМ»). Третьим стал итальянец Марко Бедзекки из «Априлии».
MotoGP 2025. Этап 21, Портимау, Португалия
Гран-при Португалии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
19:50.075
2
Педро Акоста
KTM
+0.120
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.637
MotoGP. Гран-при Португалии. Спринтерская гонка
1. Алекс Маркес («Дукати») — 12 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +0.120.
3. Марко Бедзекки («Априлия») +0.637.
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +5.276.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.088.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +8.864.
7. Жоанн Зарко («Хонда») +8.886.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +8.898.
9. Брэд Биндер («КТМ») +9.052.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +10.121.
